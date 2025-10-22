L'Union SG affonda contro l'Inter, l'attaccante Promise David: "Avversari talentuosi ed esperti"
A Bruxelles l'Inter conquista la settima vittoria di fila, rimane a punteggio pieno insieme a PSG e Arsenal ed è a un passo dalla qualificazione alla fase a eliminazione diretta che potrebbe già essere blindata il 5 novembre quando a San Siro arriverà il modesto Kairat Almaty.
Netto il 4-0 con cui i nerazzurri di mister Chivu si impongono sull'Union Saint-Gilloise, che pure aveva iniziato bene andando anche vicino al vantaggio. "Abbiamo iniziato come dovevamo, al livello dell'Inter. Ma è frustrante che le nostre occasioni non siano andate a segno", sottolinea l'attaccante dell'Union SG, Promise David, ai microfoni della UEFA:
Ancora Promise David sulla partita: "Ci è mancata un po' di fortuna, e me ne assumo la responsabilità. Il primo gol che abbiamo subìto, su calcio d'angolo, poteva essere evitato. Ma impariamo da questo".
