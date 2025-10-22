Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arbitri 8^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

Arbitri 8^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 12:50Le Statistiche
Redazione Footstats

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match della ottava giornata della Serie A 2025-2026.

Milan-Pisa, Zufferli Luca
Cremonese-Atalanta, Arena Alberto Ruben
Napoli-Inter, Mariani Maurizio
Parma-Como, Chiffi Daniele
Udinese-Lecce, Feliciani Ermanno
Fiorentina-Bologna, La Penna Federico
Lazio-Juventus, Colombo Andrea
Sassuolo-Roma, Manganiello Gianluca
Torino-Genoa, Bonacina Kevin
Verona-Cagliari, Dionisi Federico

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (115 – 12; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (4 – 2; 0 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (55 – 7; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (6 – 2; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Calzavara Andrea (0 – 0)
Chiffi Daniele* (117 – 13; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Collu Giuseppe (14 – 3; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (50 – 5; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (4 – 2; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Di Bello Marco* (179 – 15; 0 vittorie squadra di casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (4 – 2)
Dionisi Federico** (35 – 6)
Doveri Daniele** (248 – 17; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (153 – 14; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (30 – 4; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (13 – 3)
Fourneau Francesco (55 – 9; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (213 – 17; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
La Penna Federico (88 – 12; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (113 – 13; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (38 – 5; 3 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (47 – 6; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (138 – 12)
Mariani Maurizio (170 – 14; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (66 – 9; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Massa Davide (226 – 16; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (37 – 7)
Mucera Giuseppe (0 – 0)
Pairetto Luca (135 – 12)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (21 – 7)
Piccinini Marco (82 – 9; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Rapuano Antonio (58 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (67 – 9)
Sozza Simone (65 – 7; 0 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (28 – 4; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

© Riproduzione riservata
