Capello a Chivu: "Stai facendo come me al Milan". Il rumeno: "Spero di vincere almeno la metà"

Nel post partita di USG-Inter, Cristian Chivu ha ricevuto dei bei complimenti da Fabio Capello. Dopo la vittoria per 4-0 dei nerazzurri in Champions League, l'ex allenatore si è rivolto infatti così all'attuale tecnico nerazzurro: "Parli come un professore, stai facendo quello che ho fatto io quando sono arrivato al Milan. Stai percorrendo la mia strada, sei entrato nella testa dei giocatori. Hai fatto ritrovare autostima, hai fatto un lavoro molto psicologico".

Chivu ha risposto così: "Ringrazio per i complimenti, mi auguro di esser vincente la metà di quanto è stato lei".

L'analisi di mister Chivu a Sky Sport

"Questa squadra doveva ritrovare la fiducia, doveva mettersi alle spalle le delusioni del finale della scorsa stagione. Purtroppo il calcio è bastardo, ti regala anche cose negative e te le porti dietro e l'amarezza ti fa brutti scherzi. Avevano bisogno di fiducia, di essere compresi, perché sono bravi e hanno ancora dentro il fuoco e hanno la voglia di lavorare sodo per tornare ai vertici. Sono dentro un gruppo fantastico, ha ampi margini di miglioramento. Mi fa piacere quando sono allenabili, quando accettano di lasciare a parte l'orgoglio e mettersi a disposizione del gruppo".