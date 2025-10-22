Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Di Lorenzo: "L'errore di Lucca non va fatto. Modulo? È un fatto di voglia di non prendere gol"

Di Lorenzo: "L'errore di Lucca non va fatto. Modulo? È un fatto di voglia di non prendere gol"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
ieri alle 12:08Serie A
Alessio Del Lungo

Giovanni Di Lorenzo da capitano del Napoli ci ha messo la faccia dopo il ko per 6-2 in Olanda contro il PSV. Intervenuto in zona mista ai microfoni dei media presenti, il difensore ha parlato così, come riporta TuttoNapoli.net: "Diciamo che quest'anno anche in altre partite abbiamo dato una sensazione di non equilibrio e di non compattezza. Sicuramente queste sono delle qualità che anche l'anno scorso hanno fatto la differenza, quindi dovremmo analizzare bene la partita, capire quali sono state le conseguenze. Di errori sicuramente ce ne sono stati tanti perché quando prendi così tanti gol, qualcosa di sbagliato è fatto per forza".

Il modulo incide sulle difficoltà difensive?
"Mah, anche l'anno scorso abbiamo giocato delle partite così. È vero che Raspadori magari era più attaccante rispetto a Kevin, però non è un fatto di moduli ma è un fatto proprio di voglia di non prendere gol. Sicuramente dovremmo ritrovare queste queste componenti che l'anno scorso hanno fatto la differenza".

È il quarto ko in trasferta di fila.
"Le sconfitte preoccupano sempre, non ci piace perdere! Analizzeremo in questi pochi giorni, visto che rigiochiamo subito, dobbiamo analizzarla bene per capire dove abbiamo sbagliato".

Cosa vi siete detti nello spogliatoio?
"In Champions abbiamo altre partite dove possiamo recuperare, abbiamo solo 3 punti e dobbiamo smuovere la classifica. Ci siamo un attimo parlati, però ripeto, ci sarà modo nei prossimi giorni di analizzarla bene".

Quanto conterà la gara contro l'Inter?
"Affronteremo una squadra forte e lo sapevamo già. Voglio parlare di stasera, la prossima partita ci sarà tempo di parlarne. Dobbiamo migliorare e fare tutti qualcosa in più, dobbiamo ritrovarci e farci un'esame di coscienza tutti. Sia chi è qui da tempo, i vecchi, sia i nuovi: dobbiamo fare tutti di più".

Cosa dirà a Lucca per questa espulsione?
"Ma sicuramente è un errore che che non va fatto, però insomma parleremo poi magari nei prossimi giorni. Non è il momento adesso di parlarne. Sicuramente ci sono altre cose da analizzare".

Articoli correlati
Napoli, Di Lorenzo mette la faccia: "Siamo fragili, l'anno scorso eravamo più solidi"... Napoli, Di Lorenzo mette la faccia: "Siamo fragili, l'anno scorso eravamo più solidi"
Il capitano del Napoli intoccabile per Gattuso, Il Mattino: "Di Lorenzo spinge la... Il capitano del Napoli intoccabile per Gattuso, Il Mattino: "Di Lorenzo spinge la Nazionale"
Napoli, Di Lorenzo: "4-3-3 senza De Bruyne? Rosa di valore, siamo tutti pronti" Napoli, Di Lorenzo: "4-3-3 senza De Bruyne? Rosa di valore, siamo tutti pronti"
Altre notizie Serie A
Juve, Tudor: "Ci voleva una gara così al Bernabeu. Manca il gol, ma non si può allenare"... TMWJuve, Tudor: "Ci voleva una gara così al Bernabeu. Manca il gol, ma non si può allenare"
Napoli, confronto interno dopo il crollo di Eindhoven: De Laurentiis e Conte allineati... Napoli, confronto interno dopo il crollo di Eindhoven: De Laurentiis e Conte allineati
Juve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti" TMWJuve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti"
Fiorentina, Pioli compatta l’ambiente. Stasera in Conference grosso ricambio di formazione... Fiorentina, Pioli compatta l’ambiente. Stasera in Conference grosso ricambio di formazione
Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Krstovic non era un'opzione a luglio. Lo è diventata per mancanza di alternative Krstovic non era un'opzione a luglio. Lo è diventata per mancanza di alternative
Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"... Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"
Udinese-Kristensen, prove di rinnovo: la situazione TMWUdinese-Kristensen, prove di rinnovo: la situazione
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
2 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, una due giorni amara. Siamo ottavi
3 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
4 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 ottobre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Immagine top news n.1 Di Gregorio e Gatti sono le belle notizie nella sconfitta della Juventus al Bernabeu
Immagine top news n.2 Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Immagine top news n.3 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine top news n.4 C'è un diktat di Allegri che a Milanello seguono tutti e che va oltre il calciomercato
Immagine top news n.5 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
Immagine top news n.6 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
Immagine top news n.7 Atalanta in bianco anche in Champions. Juric sconsolato: "Non riusciamo a segnare..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.3 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
Immagine news podcast n.4 Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 I motivi della frenata del Napoli di Conte secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, Taldo: "Siamo alla ricerca di un'identità, ma Menechini resta al suo posto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, confronto interno dopo il crollo di Eindhoven: De Laurentiis e Conte allineati
Immagine news Serie A n.2 Juve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Pioli compatta l’ambiente. Stasera in Conference grosso ricambio di formazione
Immagine news Serie A n.4 Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Immagine news Serie A n.5 Krstovic non era un'opzione a luglio. Lo è diventata per mancanza di alternative
Immagine news Serie A n.6 Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dagasso: "Con la Nazionale U21 ho ritrovato il Baldini di Pescara: stessa intensità"
Immagine news Serie B n.2 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine news Serie B n.3 Bari, Caserta resta in bilico: contro il Mantova un banco di prova che può essere decisivo
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria, Langella: "Pieno supporto, via i fornitori sospetti"
Immagine news Serie B n.5 Mirri: "Il Palermo per la prima volta sta costruendo le fondamenta di un futuro luminoso"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, tegola Mantovani in difesa: lesione al polpaccio e 2025 terminato in anticipo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Campobasso, Gala: "Dobbiamo metterci in testa che siamo forti e che possiamo battere tutti"
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen ko con il Campobasso, Brambilla: "Mancata lucidità negli ultimi 20 metri"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo a Termi senza tifosi, Manzo: "Non è giusto penalizzare un'intera tifoseria"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, la situazione nei 3 gironi dopo i recuperi di Inter U23 e Juventus Next Gen
Immagine news Serie C n.5 Triestina, caccia al sostituto di Menta: avanza il nome del croato Krsevan Santini
Immagine news Serie C n.6 Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Severini: "Europeo in Svizzera un punto di partenza. Vogliamo crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italdonne, Bonansea: "Se sarò al Mondiale non dipende da me. Ma mi sto lavorando tanto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, i problemi nascono...dagli spogliatoio degli arbitri. Ancora una multa alle blucelesti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?