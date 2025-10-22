Di Lorenzo: "L'errore di Lucca non va fatto. Modulo? È un fatto di voglia di non prendere gol"

Giovanni Di Lorenzo da capitano del Napoli ci ha messo la faccia dopo il ko per 6-2 in Olanda contro il PSV. Intervenuto in zona mista ai microfoni dei media presenti, il difensore ha parlato così, come riporta TuttoNapoli.net: "Diciamo che quest'anno anche in altre partite abbiamo dato una sensazione di non equilibrio e di non compattezza. Sicuramente queste sono delle qualità che anche l'anno scorso hanno fatto la differenza, quindi dovremmo analizzare bene la partita, capire quali sono state le conseguenze. Di errori sicuramente ce ne sono stati tanti perché quando prendi così tanti gol, qualcosa di sbagliato è fatto per forza".

Il modulo incide sulle difficoltà difensive?

"Mah, anche l'anno scorso abbiamo giocato delle partite così. È vero che Raspadori magari era più attaccante rispetto a Kevin, però non è un fatto di moduli ma è un fatto proprio di voglia di non prendere gol. Sicuramente dovremmo ritrovare queste queste componenti che l'anno scorso hanno fatto la differenza".

È il quarto ko in trasferta di fila.

"Le sconfitte preoccupano sempre, non ci piace perdere! Analizzeremo in questi pochi giorni, visto che rigiochiamo subito, dobbiamo analizzarla bene per capire dove abbiamo sbagliato".

Cosa vi siete detti nello spogliatoio?

"In Champions abbiamo altre partite dove possiamo recuperare, abbiamo solo 3 punti e dobbiamo smuovere la classifica. Ci siamo un attimo parlati, però ripeto, ci sarà modo nei prossimi giorni di analizzarla bene".

Quanto conterà la gara contro l'Inter?

"Affronteremo una squadra forte e lo sapevamo già. Voglio parlare di stasera, la prossima partita ci sarà tempo di parlarne. Dobbiamo migliorare e fare tutti qualcosa in più, dobbiamo ritrovarci e farci un'esame di coscienza tutti. Sia chi è qui da tempo, i vecchi, sia i nuovi: dobbiamo fare tutti di più".

Cosa dirà a Lucca per questa espulsione?

"Ma sicuramente è un errore che che non va fatto, però insomma parleremo poi magari nei prossimi giorni. Non è il momento adesso di parlarne. Sicuramente ci sono altre cose da analizzare".