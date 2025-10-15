Esclusiva TMW Ravenna, Anacoura: "Presto dire di corsa alla B, ma stiamo facendo qualcosa di importante"

"Fa sicuramente molto piacere trovarsi in testa alla classifica, anche se siamo solo a ottobre e quindi conta relativamente, ma a livello di risultati stiamo facendo un qualcosa di importante e sappiamo che dobbiamo dare continuità se vogliamo toglierci delle soddisfazioni nel futuro": così, nella settimana che porta al big match contro l'Arezzo, in programma domenica alle ore 14.30, il portiere del Ravenna Francesco Anacoura, che ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Squadre appaiate a quota 24 in classifica, con il match che ha quindi un peso specifico importante. Sarebbe intanto uno scontro diretto a favore: "Sappiamo che l’Arezzo è una squadra costruita per disputare un campionato di vertice - ha proseguito l'estremo difensore -, conosciamo il loro valore, ma la partita la prepareremo come prepariamo ogni partita, le motivazioni per certi tipi di gare vengono da sole: dobbiamo essere bravi a saperle gestire e concentrarci sul fare ciò che sappiamo".

È chiaramente presto per parlare di Serie B, come dicevi, ma nel vostro raggruppamento sembra ormai corsa a tre. Inserendo l'Ascoli. Concordi?

"L’Ascoli è sicuramente un’altra squadra costruita per disputare un campionato di vertice, però, come detto, dopo nove partite è veramente prematuro parlare di corsa promozione".

Le ambizioni, però, non mancano: che ambiente hai trovato a Ravenna?

"Mi avevano parlato bene di Ravenna e del Ravenna, devo dire che è stata una piacevole scoperta sotto ogni punto di vista, dalla società, alla città passando per i tifosi. Mi sono integrato bene sin da subito, merito di un gruppo serio fatto di bravi ragazzi e della gente, cordiale dal primo giorno. La proprietà è ambiziosa e cerca nel quotidiano di non farci mai mancare niente, non sobbarcandoci però di troppe pressioni".

Perché la scelta di sposare questo progetto? Le ambizioni erano dichiarate, ma non era scontato poi aver questa resa collettiva, al ritorno in C.

"Credo che scegliere Ravenna sia stata la scelta più semplice della mia carriera, e soprattutto credo sia arrivata nel momento perfetto: ho trovato un ambiente ambizioso che ha voglia e passione nel fare calcio. Per quanto riguarda i risultati credo che vincere 8 partite su 9 non si possa mai definire una cosa scontata nel calcio, sono risultati frutto di un lavoro iniziato a metà luglio e che portiamo avanti nel quotidiano con fame ed entusiasmo".

Secondo clean sheet stagionale, lo scorso weekend, e ancora un gol fatto: il lavoro di squadra, effettivamente, si vede.

"Fa sempre piacere vincere, ancor di più non prendendo gol, personalmente parlando, anche perché siamo una squadra solida ed esperta, fatta di giocatori forti e il dato dei gol subiti è un qualcosa sul quale tutti vogliamo lavorare e migliorare. Offensivamente stiamo facendo molto bene e anche quello credo sia frutto del lavoro di squadra quotidiano che ci portiamo in campo la domenica oltre ovviamente alle qualità individuali".

Siamo di fatto a metà girone di andata: senza andare troppo oltre, cosa ti aspetti nel breve termine?

"Nel breve ci concentriamo su noi stessi, lavoriamo forte e viviamo partita per partita, sapendo che abbiamo anche la coppa Italia, dove vogliamo proseguire il nostro cammino".