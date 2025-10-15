Inter, boom nel bilancio. La Roma ritrova Bailey, Marinelli si racconta: le top news delle 18

L’Inter chiude la stagione 2024/25 con numeri storici, registrando il primo utile dopo quindici anni e confermandosi come una delle società più solide d’Europa. Come comunicato dal club nerazzurro, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio con un utile netto di 35,4 milioni di euro, a fronte della perdita di 35,7 milioni della stagione precedente. I ricavi hanno toccato quota 567 milioni, nuovo record assoluto per la Serie A, senza considerare le plusvalenze da mercato.

La crescita è stata trainata da maggiori introiti derivanti da competizioni nazionali e internazionali, inclusa la partecipazione alla FIFA Club World Cup, e da un incremento del fatturato commerciale legato a sponsorizzazioni e matchday. I costi di produzione, pari a 482 milioni, sono aumentati solo del 3,8%, un dato contenuto rispetto ai ricavi.

In questo weekend l'Inter se la vedrà con la Roma e da Trigoria arrivano notizie importanti per la formazione di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto raccolto da TMW, dalla giornata di oggi è rientrato parzialmente in gruppo Leon Bailey, che si era infortunato durante la prima seduta con la nuova squadra. Ha invece svolto un lavoro specifico Angelino, affetto da bronchite asmatica.

Infine bella intervista rilasciata dall'arbitro Livio Marinelli a Cronache di Spogliatoio: "Tornare a casa consapevole di aver sbagliato è difficile. La notte post-errore non si dorme. Il giorno dopo hai il muso lungo. Hai bisogno di 24-48 ore per riprenderti. Poi però pensi: 'Se sto così, credo disagio anche a mia moglie e alle bambine'. Questo piano, piano ti porta a fare un sorriso in più e ripartire. Pensare di essere infallibili è impossibile. Bisogna entrare nell'ottica di accettare e convivere con l'errore. Fare questo step il prima possibile è fondamentale. L'anno scorso ho ammonito un giocatore per la seconda volta anche se non c'era contatto".