Ngonge sta convincendo il Torino: a fine stagione si chiederà uno sconto al Napoli sul riscatto

Cyril Ngonge, pian piano, partita dopo partita, si sta prendendo l'attacco del Torino. Dopo un avvio di stagione così così, l’esterno belga ha decisamente cambiato passo, conquistando spazio, fiducia e consensi. Le sue recenti prestazioni in campionato stanno convincendo la dirigenza granata a valutare seriamente il riscatto dal Napoli, fissato a 16 milioni di euro.

Arrivato in estate con la formula del prestito oneroso (1 milione) e diritto di riscatto, Ngonge sta finalmente mostrando le qualità che a Napoli non aveva potuto esprimere, chiuso da una concorrenza di altissimo livello. A Torino, invece, ha trovato continuità e l’appoggio totale di Marco Baroni, che l'aveva già esaltato all'Hellas Verona e oggi lo considera un titolare imprescindibile nel suo sistema di gioco.

Secondo Tuttosport, Urbano Cairo non ha intenzione di affrettare i tempi, ma attenderà le prossime settimane per valutare la crescita del giocatore prima di prendere una decisione definitiva. L’idea, comunque, è quella di sedersi al tavolo con De Laurentiis per cercare uno sconto sul prezzo pattuito: una strategia ormai abituale nelle trattative del club granata. Se Ngonge continuerà su questa strada, il Torino difficilmente potrà rinunciare a un talento che, per impatto e rendimento, si sta dimostrando già oggi un valore aggiunto.