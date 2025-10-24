Milan, Modric: "Se non abbiamo vinto è solo colpa nostra: non abbiamo fatto abbastanza"
Al termine di Milan-Pisa 2-2, il centrocampista croato dei rossoneri Luka Modric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita contro la squadra toscana. Le sue dichiarazioni.
Quanta rabbia c'è?
"Ci aspettavamo questa partita, sono venuti a difendere e a renderci la vita difficile. È solo colpa nostra se non abbiamo vinto: non abbiamo fatto abbastanza per vincere la gara. Abbiamo perso due punti importanti oggi. Queste partite in casa, con tutto il rispetto per il Pisa, devi vincerle"
Ti aspettavi una marcatura così stretta?
"È giusto, mi devo adattare. Dobbiamo in generale giocare meglio: abbiamo fatto cose buone, creato molte occasioni ma non abbiamo segnato. Ma per il resto mi devo adattare"
