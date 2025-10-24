Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, colpo esterno del Team Altamura: battuto il Foggia. Novara-Virtus Verona termina 1-1

Serie C, colpo esterno del Team Altamura: battuto il Foggia. Novara-Virtus Verona termina 1-1
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
ieri alle 22:40Serie C
Daniel Uccellieri

Un pareggio e una vittoria nei due anticipi dell'undicesima giornata di Serie C. Nel girone A Novara e Virtus Verona si dividono la posta in palio: 1-1 il punteggio finale. Nel girone C successo esterno del Team Altamura, che batte 1-0 il Foggia.

11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025
GIRONE A
Novara-Virtus Verona 1-1
20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)
Sabato 25 ottobre
Ore 14.30 Union Brescia-Albinoleffe
Ore 17.30 Arzignano Valchiampo-Lumezzane
Ore 17.30 Renate-Lecco
Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Pro Vercelli-Pergolettese
Ore 14.30 Trento-Vicenza
Ore 17.30 Giana Erminio-Alcione Milano
Ore 17.30 Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Inter U23-Cittadella
Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina

Classifica: Vicenza 28, Union Brescia 21, Lecco 21, Inter U23 19, Alcione Milano 17, Renate 13, Pro Vercelli 13, AlbinoLeffe 12, Pergolettese 12, Trento 12, Cittadella 12, Giana Erminio 11, Virtus Verona 11*, Novara 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Ospitaletto 9, Arzignano Valchiampo 9, Lumezzane 7, Pro Patria 7, Triestina -10
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
*una gara in più

GIRONE B
Sabato 25 ottobre
Ore 14.30 Guidonia Montecelio-Torres
Ore 14.30 Juventus Next Gen-Pontedera
Ore 14.30 Ternana-Arezzo
Ore 17.30 Campobasso-Rimini
Ore 17.30 Carpi-Gubbio
Ore 20.30 Forlì-Pineto
Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Ascoli-Sambenedettese
Ore 14.30 Bra-Vis Pesaro
Ore 17.30 Pianese-Ravenna
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Perugia-Livorno

Classifica: Arezzo 27, Ascoli 24, Ravenna 24, Ternana 17, Forlì 16, Guidonia Montecelio 16, Campobasso 15, Carpi 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14, Pineto 14, Pianese 13, Gubbio 13, Vis Pesaro 12, Livorno 10, Pontedera 8, Torres 6, Bra 6, Perugia 3, Rimini -2
N.B: Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Foggia-Team Altamura 0-1
58' Curcio
Sabato 25 ottobre
Ore 14.30 Atalanta U23-Picerno
Ore 14.30 Cavese-Crotone
Ore 17.30 Siracusa-Casarano
Domenica 26 ottobre
Ore 12.30 Trapani Audace Cerignola
Ore 14.30 Catania-Benevento
Ore 14.30 Cosenza-Potenza
Ore 17.30 Monopoli-Giugliano
Ore 17.30 Sorrento-Latina
Ore 20.30 Salernitana-Casertana

Classifica: Benevento 22, Salernitana 22, Catania 21, Casarano 18, Casertana 17, Crotone 17, Cosenza 16, Monopoli 15, Team Altamura 14*, Potenza 13, Latina 12, Atalanta U23 11, Sorrento 11, Audace Cerignola 10, Foggia 10*, Giugliano 9, Picerno 9, Trapani 8, Cavese 8, Siracusa 3
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
*una gara in più

