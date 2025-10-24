Carrarese-Venezia, i convocati di Calabro: out Parlanti, ancora assente Calabrese
Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con il Venezia:
Portieri: Bleve, Fiorillo, Garofani.
Difensori: Illanes, Imperiale, Oliana, Ruggeri, Salamon.
Centrocampisti: Belloni, Bouah, Bozhanaj, Cicconi, Hasa, Melegoni, Schiavi, Zanon, Zuelli.
Attaccanti: Abiuso, Accornero, Arena, Distefano, Finotto, Rubino, Torregrossa.
