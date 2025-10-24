Serie A, la classifica aggiornata: Milan a +2 su Napoli e Inter. Pisa lascia l'ultimo posto

Ecco come cambia la classifica dopo il pareggio fra Milan e Pisa. Questo il programma di Serie A, arrivato all'8ª giornata:

Milan - Pisa 2-2

7' Leao, 60' rig. Cuadrado, 86' Nzola, 90' + 3 Athekame

Udinese - Lecce (25 ottobre, 15, DAZN)

Parma - Como (25 ottobre, 15, DAZN)

Napoli - Inter (25 ottobre, 18, DAZN)

Cremonese - Atalanta (25 ottobre, 20.45, Sky e DAZN)

Torino - Genoa (26 ottobre, 12.30, DAZN)

Sassuolo - Roma (26 ottobre, 15, DAZN)

Fiorentina - Bologna(26 ottobre, 18, Sky e DAZN)

Lazio - Juventus (26 ottobre, 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Milan 17

2. Inter 15

3. Napoli 15

4. Roma 15

5. Bologna 13

6. Como 12

7. Juventus 12

8. Atalanta 11

9. Sassuolo 10

10. Cremonese 10

11. Udinese 9

12. Lazio 8

13. Cagliari 8

14. Torino 8

15. Parma 6

16. Lecce 6

17. Hellas Verona 4

18. Pisa 4

19. Fiorentina 3

20. Genoa 3

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna)

4 reti: Nico Paz (Como) e Pulisic (Milan)

3 reti: Bonny, Marcus Thuram e Lautro Martinez (Inter), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), De Bruyne (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino)

2 reti: De Ketelaere, Krstovic e Sulemana (Atalanta), Odgaard (Bologna), Belotti (Cagliari), Kempf (Como), Baschirotto, Bonazzoli e Terracciano (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Calhanoglu e Dimarco (Inter), Vlahovic (Juventus), Castellanos e Zaccagni (Lazio), Anguissa e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Davis (Udinese)