Serie A, la classifica aggiornata: Milan a +2 su Napoli e Inter. Pisa lascia l'ultimo posto
Ecco come cambia la classifica dopo il pareggio fra Milan e Pisa. Questo il programma di Serie A, arrivato all'8ª giornata:
Milan - Pisa 2-2
7' Leao, 60' rig. Cuadrado, 86' Nzola, 90' + 3 Athekame
Udinese - Lecce (25 ottobre, 15, DAZN)
Parma - Como (25 ottobre, 15, DAZN)
Napoli - Inter (25 ottobre, 18, DAZN)
Cremonese - Atalanta (25 ottobre, 20.45, Sky e DAZN)
Torino - Genoa (26 ottobre, 12.30, DAZN)
Sassuolo - Roma (26 ottobre, 15, DAZN)
Fiorentina - Bologna(26 ottobre, 18, Sky e DAZN)
Lazio - Juventus (26 ottobre, 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Milan 17
2. Inter 15
3. Napoli 15
4. Roma 15
5. Bologna 13
6. Como 12
7. Juventus 12
8. Atalanta 11
9. Sassuolo 10
10. Cremonese 10
11. Udinese 9
12. Lazio 8
13. Cagliari 8
14. Torino 8
15. Parma 6
16. Lecce 6
17. Hellas Verona 4
18. Pisa 4
19. Fiorentina 3
20. Genoa 3
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna)
4 reti: Nico Paz (Como) e Pulisic (Milan)
3 reti: Bonny, Marcus Thuram e Lautro Martinez (Inter), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), De Bruyne (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino)
2 reti: De Ketelaere, Krstovic e Sulemana (Atalanta), Odgaard (Bologna), Belotti (Cagliari), Kempf (Como), Baschirotto, Bonazzoli e Terracciano (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Calhanoglu e Dimarco (Inter), Vlahovic (Juventus), Castellanos e Zaccagni (Lazio), Anguissa e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Davis (Udinese)
