Katya Ancelotti: "Con Gattuso zero rapporti, papà ci è rimasto male. A USA '94 lui dov'era?"

Nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Katya Ancelotti torna sul litigio tra il padre Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso, che prese il posto del suo maestro sulla panchina del Napoli: "Non si sono più sentiti, né visti. Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente. Rino non lo ha mai più chiamato, probabilmente si rivedranno al Mondiale, ci auguriamo tutti che l’Italia ci vada. Sarebbe bella una finale Brasile-Italia, l’ultima c’era stata nel 1994, papà era il secondo di Sacchi. Gattuso dov’era?!".

Questa è tagliente.

"È un dato di fatto, storia".

A Napoli, a Torino con la Juventus, Carlo ha ricevuto scortesie dai tifosi. Come ha reagito?

"Non gli ha dato peso. Intanto, lui non guarda i social. Mica leggeva o sentiva che a Napoli dicevano che era venuto a prendere la pensione? Quella cosa lì a me ha fatto malissimo, per esempio. A lui dispiace soltanto quando non riesce a fare il suo lavoro".

Interrogata su quale regalo desidererebbe chiedere a suo padre Carlo Ancelotti, Katia Ancelotti ha risposto, in tono ironico, che le piacerebbe vederlo arrabbiato, anche solo per una volta. Riguardo alla sua apparente imperturbabilità, ha confermato che l'allenatore non si scompone quasi mai, sebbene abbia specificato che "in campo e nello spogliatoio succede" che si arrabbi. Ha poi aggiunto che sia suo fratello Davide sia suo marito Mino le raccontano di "sfuriate pazzesche", una versione del padre che a lei rimane sconosciuta, ma che vorrebbe vedere manifestarsi anche nella vita di tutti i giorni. Ha descritto il padre come una persona che "non si espone" e che "non vuole mai scontentare nessuno". Lo ritiene un uomo "troppo sereno", che tende a evitare i conflitti, ma che, a suo avviso, dovrebbe prendere posizione più spesso, anche se questo potesse scontentare qualcuno.