Milan, due indizi del vero Leao: sprazzi di continuità, l'intesa con Gimenez da migliorare

Cinque partite di Rafael Leao in stagione, di cui due da titolare, 4 gol. Ma soprattutto: seconda partita consecutiva a rete per un giocatore alla perenne ricerca di continuità anche realizzativa, oltre che di rendimento. In una serata che mostra un Milan ancora al centro di un percorso di crescita con il nuovo ciclo e dopo il rinnovamento estivo, una nota lieta è certamente l'attaccante portoghese.

In assenza di Christian Pulisic, Leao si è rimesso a segnare una volta rilanciato titolare da Allegri. Prima la doppietta alla Fiorentina, poi la rete immediata di stasera contro il Pisa. Con Gimenez la sintonia è tutta da approfondire e oliare: non una grande prestazione di coppia per i due.

Impossibile non notare però la convinzione mostrata nel voler incidere di questo Leao, che ha colpito anche una traversa e fornito spunti interessanti per mandare in gol i compagni, come con Nkunku nel finale.

La serata di Leao si racchiude anche nel dato che lo vede andare per la prima volta a segno in due gare consecutive a San Siro addirittura da maggio 2024: da allora era rimasto secco davanti ai propri tifosi per 16 gare consecutive. Il rapporto con i propri tifosi non è mai stato in discussione, ma per un giocatore come lui la fiducia è tutto: ora che si è sbloccato, riuscirà a mostrare la miglior versione di sé stesso con più continuità rispetto al recente passato? Allegri sicuramente sa di poter contare su di lui, anche giocando con due attaccanti.