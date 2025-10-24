Il Modena vince in rimonta con l'Empoli e consolida il primo posto in classifica
Il Modena vince in rimonta contro l'Empoli e consolida il primo posto in classifica. La squadra di Dionisi passa in vantaggio dopo 22 minuti con Ceesay, ma al sesto minuto di recupero del primo tempo il Modena pareggia i contri con il calcio di rigore trasformato da Gliozzi. Nella ripresa Tonoli completa la rimonta e conquista la vittoria: sono 21 i punti per la capolista, l'Empoli resta fermo a quota 10.
9ª GIORNATA
Modena - Empoli 2-1
22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli
Sabato 25 Ottobre 2025
Ore 15.00 Avellino – Spezia
Ore 15.00 Monza – Reggiana
Ore 15.00 Sampdoria – Frosinone
Ore 15.00 Südtirol - Cesena
Ore 15.00 Virtus Entella – Pescara
Ore 17.15 Carrarese – Venezia
Ore 19.30 Catanzaro – Palermo
Domenica 26 Ottobre 2025
Ore 15.00 Padova – Juve Stabia
Ore 17.15 Bari – Mantova
CLASSIFICA
Modena 21*
Palermo 16
Frosinone 14
Monza 14
Cesena 14
Venezia 13
Juve Stabia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Carrarese 11
Padova 11
Empoli 10*
Südtirol 10
Virtus Entella 9
Catanzaro 6
Pescara 6
Bari 6
Sampdoria 5
Mantova 5
Spezia 3
*una gara in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.