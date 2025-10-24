Milan-Pisa 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (31' st Athekame); Leao; Gimenez (31' st Nkunku).
Allenatore: Allegri
PISA (3-4-1-2): Semper; Canestrelli, Albiol (1' st Calabresi), Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti (1' st Cuadrado); Tramoni (26' st Vural); Nzola, Meister (26' st Moreo). Allenatore: Gilardino
ARBITRO: Zufferli
MARCATORI: 7' Leao (M), 15' st rig. Cuadrado (P), 41' st Nzola (P), 45'+3' st Athekame (M)
AMMONITI: Aebischer (P), Athekame (M), Vural (P), Nzola (P)
