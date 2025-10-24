Catanzaro-Palermo, i convocati di Inzaghi: torna Bardi, out Gyasi e Bani
Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Catanzaro. Torna disponibile Bardi dopo 2 mesi di stop. Out Gyasi e Bani per infortunio.
Portieri: Gomis, Bardi, Joronen.
Difensori: Augello, Bereszynski, Diakité, Pierozzi, Ceccaroni, Peda, Veroli.
Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Vasic, Giovane, Blin.
Attaccanti: Brunori, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona.
