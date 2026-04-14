Serie C 2025/2026, tutti i verdetti aritmetici a 180' dal termine. Ternana permettendo
A 180' dal termine della stagione regolare di Serie C, si iniziano a delineare i verdetti del campionato 2025/2026. Sia in proiezione Serie B che in ottica salvezza. Diretta o tramite playout. Ecco, di seguito, il quadro ad oggi per ognuno dei tre gironi. Con la spada di Damocle della Ternana sul Girone B che potrebbe stravolgere tutto.
GIRONE A
Promossa in Serie B - Vicenza
Qualificate playoff - Union Brescia, Lecco, Trento, Renate, Cittadella
Retrocessa in Serie D - Triestina
GIRONE B
Qualificate playoff - Arezzo, Ascoli, Ravenna, Campobasso, Juventus Next Gen Pineto, Vis Pesaro, Pianese, Ternana
Retrocessa in Serie D - Pontedera
GIRONE C
Promossa in Serie B - Benevento
Qualificate playoff - Catania, Casertana, Salernitana, Cosenza, Crotone, Casarano, Monopoli, Audace Cerignola, Potenza (vincente Coppa Italia Serie C)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.