Mendil duro contro Anguissa: "Oggi è improponibile, non capisco perché Conte s'incaponisca"

L'ex giocatore Nassim Mendil, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha detto la sua sulla prestazione del Napoli a Parma. Queste le sue dichiarazioni sull'1-1 e sulle scelte di mister Conte: "Per 60 minuti ho visto un Napoli privo di idee, poi per un attaccante diventa difficile creare problemi contro una difesa schierata come quella del Parma. L’idea di iniziare coi Fab Four dall’inizio era anche buona, ma tutti e quattro devono dare qualcosa in più".

Sulla panchina iniziale di Alisson: "Quando è entrato Alisson abbiamo visto sempre puntare l’avversario per poi calciare in porta, cosa che non s’è vista senza di lui in campo. Mi dispiace dirlo, ma Anguissa è improponibile in questo momento: non può giocare, è fuori forma. Non capisco perché Conte s’incaponisca a schierarlo dall’inizio ancora. Il brasiliano ha fatto vedere che voleva cambiare il corso della partita. Il Napoli è l’unica squadra di A che non tira da fuori area, il Parma lo ha fatto. Non capisco come sia possibile che il Napoli non calci in porta".