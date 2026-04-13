Live TMW Lazio, Lazzari: "Il rigore? In generale lascerei correre di più, ma con questo metro di giudizio..."

Al termine della gara contro la Fiorentina, il difensore della Lazio Manuel Lazzari interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Come si fa a rimanere concentrati fino alla fine?

"Perché siamo pagati per giocare le partite in un certo modo. L'obiettivo ottavo posto è importante perché ci farebbe saltare un turno in Coppa Italia. Poi la semifinale di Coppa può portarci ad una partita secca in cui ci giochiamo tutti. Dobbiamo restare uniti perché nonostante le problematiche siamo ancora in corsa".

La società vi sta chiedendo la Coppa anche per un introito economico?

"Magari per la società è importante anche per questo, ma noi pensiamo alla parte sportiva perché giocare in Europa è bello e ti dà visibilità. Daremo il massimo con l'Atalanta".

La sensazione che si percepisce è che in campo non vi divertite.

"Contro il Parma abbiamo giocato all'arrembaggio. Oggi siamo partiti molto bene, non siamo riusciti a sbloccarla e dopo, quando subisci gol, diventa difficile. Sicuramente però la voglia di giocare non l'abbiamo persa".

Ha visto il rigore di Noslin?

"Mi hanno detto che il contatto c'è stato. Sono d'accordo col Mister che lascerei correre di più ma con il metodo di giudizio che quest'anno hanno utilizzato dovevano fischiarlo"