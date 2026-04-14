Okoye: "Runjaic mi ha aiutato tanto. Arriverà il momento di Sava, Nunziante è fortissimo"

"Per me un clean sheet è come segnare". Parla così Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TV12, nella quale ha parlato anche del suo rendimento: "Sono contento dei tre di fila, ma il lavoro è di tutta la squadra, a partire dagli attaccanti. La parata su Saelemaekers è stata difficile perché non ho visto la palla, ma l’istinto e la reazione mi hanno portato a essere anche fortunato alla fine. Sono stato contento di aver potuto aiutare la squadra”.

Oltre a Runjaic, anche Kabasele è un leader.

“Kabasele ci aiuta tantissimo, porta tanta esperienza e sicurezza sul campo. Giocare con lui è meno pericoloso che avercelo contro. Quest’anno l’energia è diversa: ridiamo, giochiamo e ci alleniamo con voglia e tutti insieme. Runjaic mi ha aiutato tanto, avere un allenatore come lui ci permette di imparare tanto".

Cosa pensa dei suoi compagni di reparto?

"Padelli è una grande persona, sono fortunato e contento di avere un punto di riferimento come lui. Ci sono cosi tante cose da dire su di lui che non saprei da dove iniziare. Sava è ancora giovane, ma ha qualità e il suo momento arriverà. Nunziante è fortissimo, lavoriamo bene tutti insieme".

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