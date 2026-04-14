Botta e risposta Ranieri-Gasperini, interviene Sabatini: "Massara è un mio allievo..."
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Walter Sabatini, ex dirigente della Roma, ha commentato a Sky Sport il botta e risposta nella capitale tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. Queste le sue dichiarazioni:
"Ha parlato Ranieri, ha parlato Gasperini. Si è parlato di un problema di identificazione del talento e della qualità dei giocatori, ma non si possono prendere elementi di primissima fascia perché non vieni aiutato da norme UEFA. Io non ho mai sentito dire da Massara, che è un mio allievo, che la rosa della Roma è formidabile. Io per esempio non l'ho mai detto, avrei messo in difficoltà l'allenatore. Ho sempre tenuto bassi i toni e parlato di ragazzi da migliorare. Non l'ha fatto neanche Massara, ripeto".
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