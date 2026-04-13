Cavese, colpo a Benevento e rissa finale: rosso a Prosperi, tensione nel post-gara

Doveva essere una giornata di festa, complice il clima disteso tra le due tifoserie prima del fischio d'inizio, ma il derby tra Benevento e Cavese si è acceso oltre il novantesimo.

Battaglia in panchina: espulsi Floro Flores e Prosperi

La tensione è salita vertiginosamente già durante il match. Il primo a lasciare il campo è stato Floro Flores, espulso per proteste. Poco dopo, la stessa sorte è toccata al tecnico dei metelliani, Fabio Prosperi, che ha dovuto seguire l'ultima parte di gara lontano dalla sua panchina. Una partita "focosa", specchio di un girone C che non regala sconti a nessuno.

Scintille al Vigorito: il caso Kouan e la gomma da masticare

Al triplice fischio, la gioia per una vittoria pesantissima ha lasciato spazio a momenti di puro nervosismo. Secondo quanto ricostruito da SkySport, il tecnico Prosperi avrebbe esultato in modo provocatorio verso la panchina giallorossa e la tifoseria di casa, arrivando poi a un faccia a faccia molto duro con il centrocampista del Benevento, Kouan. A scatenare la rissa definitiva in campo sarebbe stato un episodio singolare: il lancio di una chewing gum all'indirizzo degli avversari, gesto che ha fatto perdere la calma ai giocatori sanniti e trasformato il rettangolo verde in un ring per diversi minuti.

Segnale salvezza per la Cavese

Al netto del caos finale, resta il dato sportivo: la Cavese espugna il "Vigorito" e lancia un messaggio fortissimo alle concorrenti nelle zone basse della classifica. I tre punti conquistati contro una big come il Benevento rappresentano una boccata d'ossigeno fondamentale in ottica salvezza, dando una spinta morale (oltre che tecnica) alla squadra di Prosperi in vista del finale di stagione.

Resta ora da capire quali saranno le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai parapiglia finali, che rischiano di pesare sulle prossime giornate dei biancoblu.