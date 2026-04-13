Contatto Mandragora-Noslin, Marelli dà ragione a Fabbri: "Ha fatto bene a confermare la sua scelta"

L'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato l'episodio del calcio di rigore chiesto dalla Lazio dopo il contatto tra Mandragora e Noslin, e non assegnato dal signor Fabbri nonostante la revisione al VAR. Questa la sua lettura:

"Vero che probabilmente si poteva evitare l'ammonizione perché un minimo contatto c'è stato, ma tutto ciò che è accaduto è eccessivo perché il contatto è veramente leggero. Cosa può esser successo? Che il VAR, dopo aver visto il contatto, ha pensato che potesse essere chiaro ed evidente errore. Ma invece chiara questa situazione non è: Mandragora non appoggia neanche il piede che striscia su quello di Noslin.

Per questo Fabbri ha deciso di confermare la sua scelta, secondo me giustamente. Ultima precisazione: l'arbitro poteva revocare il cartellino giallo, ma questo non è accaduto per scelta di Fabbri".