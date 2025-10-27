La Juve esonera Tudor, Spalletti ora è il preferito, il report su De Bruyne: le top news delle 13

La notizia della mattinata, presumibilmente del giorno intero, è sicuramente l'esonero di mister Igor Tudor. Questo il comunicato ufficiale della Vecchia Signora: "Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci". Nel medesimo comunicato, la Juve ha confermato anche la nomina di tecnico ad interim per la prima squadra bianconera per Massimo Brambilla, finora guida tecnica della NextGen: "La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale".

Chi succederà a Tudor? A prescindere da come finirà la gara di mercoledì con l'Udinese, ci sarà la scelta per l'erede del croato. E il primo nome nell'elenco della Juventus è quello di Luciano Spalletti, allenatore ancora fermo dopo l'addio alla panchina della Nazionale. I contatti in questo senso andranno avanti già in queste ore, con la società bianconera che vorrebbe però contrattualizzate il nuovo allenatore solo per i prossimi 7-8 mesi, quelli che mancano alla fine della stagione, per poi essere libera di scegliere con calma in estate. Da capire, in questo senso, se Spalletti accetterà o meno. Sullo sfondo anche le idee Raffaele Palladino e Roberto Mancini, comunque entrambi dietro a Spalletti nelle preferenze. In questi minuti, durante la conferenza stampa del Milan, l'ex bianconero Massimiliano Allegri ha commentato così la notizia della rivoluzione juventina: "Mi dispiace molto, perché Tudor è un bravissimo ragazzo e un bravissimo collega".

Tegola Kevin De Bruyne, infine, in casa Napoli: il centrocampista belga nel big match contro l'Inter ha rimediato una lesione di alto grado al bicipite femorale. "In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge nel report medico dei partenopei.