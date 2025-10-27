Bucciantini: "Esonero di Tudor inevitabile, ma doveva pensarci la società e non il tempo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato così dell'esonero di mister Tudor: "Non doveva essere il tempo a chiarire la situazione della Juventus. Doveva essere una scelta della società. Siccome avevamo capito che sembrava quasi ormai che ogni partita dovesse confermare un'idea che siano fatte dall'allenatore, che non fosse altrettanto imposte dall'allenatore.

E questa era una precarietà che era ingiusta nei confronti di tutti. Se ne va con una risposta straordinaria, perché ha detto: 'Farai un passo indietro. No, io nella vita voglio fare solo passi avanti'. Non era giusto che fosse lui, ma che fosse una scelta della società che si è appena riorganizzata, ripuntellata, con un comando deciso, e quindi era inevitabile, che fosse questa decisione, ma per come stavano sviluppando le cose, a questo punto era doverosa, perché, ripeto, non poteva la Juventus lasciare al tempo il compito di esonerare Tudor".

Il comunicato ufficiale della Juve

"Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale".