La Juve si affida ai suoi gioielli: Yildiz e Adzic stendono l’Inter

La Juventus ha battuto l’Inter 4-3 grazie alla splendida rete di Vasilije Adzic. I bianconeri hanno lottato come non mai e hanno cercato in tutti i modi di vincere. La Juventus era passata in vantaggio dopo 14 minuti grazie e Lloyd Kelly. Poi era arrivato il pari dell’Inter ma a pochi minuti dalla fine del primo tempo è stato Kenan Yildiz a regalare la prima perla della serata ai tifosi della Juventus. Nella seconda frazione di gioco, però, i bianconeri si sono abbassati troppo e hanno incassato due gol e l’Inter è andata sul 2-3. Ma Tudor non ha mollato e ha deciso di cambiare e dare una svolta decisiva alla partita. Il tecnico croato ha fatto entrare David e Joao Mario e la Juventus ha ripreso ad attaccare e su calcio di punizione Thuram trova il gol del 3-3. Infine nei minuti di recupero i bianconeri hanno continuato a spingere e un tiro meraviglioso di Vasilije Adzic ha mandato in visibilio lo Stadium riportando la Vecchia Signora avanti per 4-3. La Juventus non era in testa alla classifica a punteggio pieno dopo 3 giornate dalla stagione 2018/2019.

La gioia del match winner.

Quella di Juventus-Inter è stata la notte delle giovani stelle bianconere Yildiz e Adzic. Il montenegrino ha deciso la sfida dello Stadium con un gol fantascientifico e in conferenza stampa ha espresso tutta la sua soddisfazione: “È un sogno giocare per la Juve, poi fare un gol così importante. Sono veramente contento e voglio ringraziare i miei compagni e lo staff". Adzic ha poi sottolineato che da quando Tudor è sulla panchina della Juventus è migliorato tanto: “Devo migliorare la fase difensiva. Sono migliorato tanto da quando è arrivato il mister. Ora ci vorrà ancora più tempo, ma io voglio migliorare in tutto non solo in difesa". Al gol del montenegrino la panchina della Juventus è letteralmente esplosa e il primo a correre ad abbracciarlo è stato Vlahovic. Adzic ha poi spiegato cosa gli ha detto DV9: “Mi ha detto 50 volte magico. Lui e Kostic sono due grandi amici e voglio ringraziarli". Infine, il montenegrino ha spiegato quanto questa vittoria può caricare la Juventus: “È molto importante perchè abbiamo vinto il derby d'Italia. Vogliamo migliorare ogni partita, perchè giochiamo nel club più grande d'Italia".

Le parole di Tudor.

Igor Tudor, al termine della gara contro l’Inter, ha analizzato la prestazione della Juventus: “Particolare per tanti gol e tanti cambi di punteggio. Alla fine questo tiro di Adzic ha deciso la partita. Lui è un giocatore forte e avevamo l'idea di farlo giocare. Grande vittoria, perchè è arrivata contro una grande squadra. Prima della partita ho visto troppi giudizi esagerati sull'Inter". Il tecnico croato è stato molto abile a cambiare facendo entrare più giocatori offensivi e in conferenza stampa ha spiegato come ha visto il tridente Openda, David e Yildiz: “Nel pre avevamo fatto delle ipotesi. Poi eravamo sotto e volevamo essere offensivi. I cambi sono entrati bene”. Tudor ha anche parlato della corsa scudetto: “Per me non cambia nulla. Ci sono tante opinioni e il calcio è bello anche per questo". Infine, il tecnico croato ha spiegato quali margini di miglioramento ha la Juventus: “Ci sono sempre margini. Siamo un organismo vivo e non possiamo mai essere gli stessi. Noi abbiamo un buon percorso e questa vittoria ci può dare fiducia e tra due giorni dobbiamo confermarci. Dobbiamo subito andare forte".