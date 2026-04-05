La Premier pronta a scippare un altro talento italiano? Il Liverpool mette nel mirino Palestra

Nonostante il disastro italiano a Zenica contro la Bosnia e il terzo Mondiale saltato consecutivamente, c'è un talento della Serie A che sta attirando su di sé l'interesse di alcuni dei migliori club del mondo: stiamo ovviamente parlando di Marco Palestra.

Di proprietà dell'Atalanta, in prestito al Cagliari, c'è la fila in Serie A per Palestra, desiderato da tutti i club più importanti del nostro Paese ma non solo. Anche la Premier League lo ha messo nel mirino, in particolare il Liverpool secondo il tabloid inglese Caughtoffside.com.

A soli 21 anni, Palestra si è distinto non solo per la solidità difensiva, ma soprattutto per una spiccata versatilità tattica che gli permette di ricoprire più ruoli sulla fascia destra. Per questo motivo i Reds sarebbero pronti a sbaragliare la concorrenza e mettere sul piatto della Dea una cifra vicina ai 45 milioni chiesti dalla Dea per lasciarlo andare. Si tratterebbe dell'ennesimo talento nostrano scippato dalla Premier League, dopo i vari Tonali, Calafiori, Leoni, Kayode, Udogie e tanti altri.