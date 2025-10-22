Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Boban smentisce Conte dopo lo sfogo sul mercato: "Che c'entrano i nuovi? Non giocano neanche"

Boban smentisce Conte dopo lo sfogo sul mercato: "Che c'entrano i nuovi? Non giocano neanche"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Giacomo Iacobellis
ieri alle 11:38Serie A
Giacomo Iacobellis

"Il mercato non c'entra nulla con questa sconfitta". Parola di Zvonimir Boban, che in diretta su Sky Sport ieri sera ha commentato così lo sfogo di Conte dopo il ko del suo Napoli col PSV: "Sono stato giocatore anche io e so perfettamente quanto sia importante lo zoccolo duro. Conte ha mantenuto 14 giocatori dalla precedente annata", le parole del croato. Che ha poi proseguito così: "Io tutto questo problema dei nuovi acquisti proprio non lo vedo. Spiegatemi: a parte De Bruyne, chi gioca dei nuovi? Ve lo dico io: nessuno. Quindi io non vedo questo dramma nell'arrivo dei nuovi. Se questi ragazzi si comportano bene, dove sta il problema? Mi parlate di Beukema ma stasera lì dietro ha sbagliato Buongiorno, non Beukema".

L'inaspettato sfogo di Conte sul mercato
"C'è delusione, ma queste situazioni non capitano mai per caso. Dovremo essere bravi a capitalizzare quanto successo stasera per cercare di invertire una tendenza che alcune volte, per certi versi, non è che mi abbia fatto impazzire. L'anno scorso abbiamo vinto un campionato incredibile con pochissimi giocatori che sono andati oltre i loro limiti. C'era grande compattezza in tutto e per tutto. Quest'anno abbiamo dovuto inserire nuovi giocatori.

Secondo me nove calciatori sono stati troppi. Inserire nove teste nuove nello spogliatoio per chi lo vive è complicato. Io l'avevo detto. Il livello è questo, la Champions offre questo tipo di livello. Abbiamo poco da dire, tanto da lavorare, ma sappiamo che anche lavorando tanto comunque ci vorrà tanta fatica quest'anno. Dovremo essere preparati e disposti a fare fatica. Io vedo i calciatori ogni giorno e quando freno un pochettino è perché vedo situazioni che mi inducono a pensare che sarà un anno complesso. Quando porti tante nuove teste dentro una squadra, ci deve essere il tempo per la giusta connessione".

Articoli correlati
Boban: "Napoli, posizioni non chiare. Con McTominay a sinistra stringi troppo il... Boban: "Napoli, posizioni non chiare. Con McTominay a sinistra stringi troppo il campo"
Boban: "McTominay e De Bruyne profili simili, al Napoli serve chiarezza tattica" Boban: "McTominay e De Bruyne profili simili, al Napoli serve chiarezza tattica"
Boban: "Esposito simile a Dzeko. Forse la sua velocità gli impedirà di raggiungere... Boban: "Esposito simile a Dzeko. Forse la sua velocità gli impedirà di raggiungere livelli più alti"
Altre notizie Serie A
Juve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti" TMWJuve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti"
Fiorentina, Pioli compatta l’ambiente. Stasera in Conference grosso ricambio di formazione... Fiorentina, Pioli compatta l’ambiente. Stasera in Conference grosso ricambio di formazione
Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Krstovic non era un'opzione a luglio. Lo è diventata per mancanza di alternative Krstovic non era un'opzione a luglio. Lo è diventata per mancanza di alternative
Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"... Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"
Udinese-Kristensen, prove di rinnovo: la situazione TMWUdinese-Kristensen, prove di rinnovo: la situazione
Juventus, Di Gregorio protagonista al "Bernabeu": tre parate per spegnere anche il... Juventus, Di Gregorio protagonista al "Bernabeu": tre parate per spegnere anche il mercato
Atalanta, bilancio dopo tre gare di Champions League. Il confronto dal 2019 ad oggi... Atalanta, bilancio dopo tre gare di Champions League. Il confronto dal 2019 ad oggi
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
2 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, una due giorni amara. Siamo ottavi
3 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
4 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 ottobre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Immagine top news n.1 Di Gregorio e Gatti sono le belle notizie nella sconfitta della Juventus al Bernabeu
Immagine top news n.2 Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Immagine top news n.3 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine top news n.4 C'è un diktat di Allegri che a Milanello seguono tutti e che va oltre il calciomercato
Immagine top news n.5 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
Immagine top news n.6 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
Immagine top news n.7 Atalanta in bianco anche in Champions. Juric sconsolato: "Non riusciamo a segnare..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.3 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
Immagine news podcast n.4 Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 I motivi della frenata del Napoli di Conte secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, Taldo: "Siamo alla ricerca di un'identità, ma Menechini resta al suo posto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, confronto interno dopo il crollo di Eindhoven: De Laurentiis e Conte allineati
Immagine news Serie A n.2 Juve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Pioli compatta l’ambiente. Stasera in Conference grosso ricambio di formazione
Immagine news Serie A n.4 Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Immagine news Serie A n.5 Krstovic non era un'opzione a luglio. Lo è diventata per mancanza di alternative
Immagine news Serie A n.6 Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dagasso: "Con la Nazionale U21 ho ritrovato il Baldini di Pescara: stessa intensità"
Immagine news Serie B n.2 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine news Serie B n.3 Bari, Caserta resta in bilico: contro il Mantova un banco di prova che può essere decisivo
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria, Langella: "Pieno supporto, via i fornitori sospetti"
Immagine news Serie B n.5 Mirri: "Il Palermo per la prima volta sta costruendo le fondamenta di un futuro luminoso"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, tegola Mantovani in difesa: lesione al polpaccio e 2025 terminato in anticipo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Campobasso, Gala: "Dobbiamo metterci in testa che siamo forti e che possiamo battere tutti"
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen ko con il Campobasso, Brambilla: "Mancata lucidità negli ultimi 20 metri"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo a Termi senza tifosi, Manzo: "Non è giusto penalizzare un'intera tifoseria"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, la situazione nei 3 gironi dopo i recuperi di Inter U23 e Juventus Next Gen
Immagine news Serie C n.5 Triestina, caccia al sostituto di Menta: avanza il nome del croato Krsevan Santini
Immagine news Serie C n.6 Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Severini: "Europeo in Svizzera un punto di partenza. Vogliamo crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italdonne, Bonansea: "Se sarò al Mondiale non dipende da me. Ma mi sto lavorando tanto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, i problemi nascono...dagli spogliatoio degli arbitri. Ancora una multa alle blucelesti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?