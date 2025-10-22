Scontri fra Pisa e Verona, stangata per le due tifoserie: 3 mesi di stop alle trasferte
Stangata per i tifosi di Pisa ed Hellas Verona, secondo quanto riportato da La Nazione, dopo gli scontri avvenuti all'esterno dell'Arena Garibaldi prima della sfida giocata sabato 18 ottobre e terminata 0-0.
Il Ministro Piantedosi, fa sapere il quotidiano, ha deciso di imporre uno stop di 3 mesi alle trasferte per le due tifoserie dopo essersi confrontato con l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. La misura, in attesa di conferme e comunicazioni ufficiali, sarà effettiva a partire dal prossimo venerdì 24 ottobre quando il Pisa giocherà a San Siro contro il Milan.
