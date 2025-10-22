Juve sprint per 15', poi è solo Real Madrid. Ma all'intervallo è 0-0

La Juve parte forte, poi abbassa il baricentro e resiste alle offensive del Real Madrid. E va all'intervallo sullo 0-0. Un dato spiega l'andamento della partita: i tiri totali, 14-3 per i blancos, 4-1 in porta 70%-30% di possesso palla.

Si soffre, ma questa Juventus sta dimostrando di saper soffire facendo leva sulla compattezza della squadra col trio difensivo comunque piuttosto attento. Primi 15 minuti di marca bianconera, con Kalulu che affonda sulla destra e cerca Vlahovic, anticipato da Asensio. Poi ci prova McKennie e infine Gatti. Il Real prende le misure e da lì diventa un monologo: prima sfrutta le corsie laterali, una sequenza di cross alla ricerca del colpo di testa vincente, poi si affida all'estro di Guler, Mbappé, Brahim e vinicius. Poca mira e un Di Gregorio attento anche se, va evidenziato, non ci sono mai dei veri e propri miracoli da parte del portiere.

Risultato che al momento sta benissimo alla Juventus, anche se un paio di accortezze serviranno: Yildiz, questa sera con la fascia di capitano al braccio, non sta in cidendo, mentre Koopmeiners è spesso in difficoltà così come Vlahovic.