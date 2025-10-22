Ufficiale
Benevento, tris di rinnovo: Manconi firma fino al '27. Prisco e Carfora fino al '28
Tris di rinnovi in casa sannita dove nella giornata di oggi hanno firmato il prolungamento non solo l'esperto attaccante Manconi, ma anche i giovani Carfora e Prisco. Di seguito il comunicato apparso sul sito del club giallorosso:
"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto economico con i seguenti tesserati:
Jacopo Manconi, attaccante classe 1994, ha firmato il rinnovo che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2027.
Lorenzo Carfora, attaccante classe 2006, ha sottoscritto il prolungamento del proprio contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2028.
Antonio Prisco, centrocampista classe 2004, ha rinnovato il proprio accordo con il Benevento Calcio fino al 30 giugno 2028".
