TMW Radio Brambati: "Napoli, fatti errori sul mercato. E poi alcuni giocatori..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. E ha parlato del momento in casa Napoli: "Le assenze di alcuni elementi di quel Napoli che ha vinto lo Scudetto si sentono, vedi Rrahmani, Lobotka, Lukaku. Detto questo, ci sono degli errori fatti in sede di mercato, sopravvalutando certi giocatori, non solo dal punto di vista economico ma tecnico. Direi di sicuro Lucca, anche se bisogna riconoscere che non era partito per fare il titolare ma acquistato per crescere all'ombra di Lukaku, che non c'è mai stato. Io penso che i vari Beukema, lo stesso Lang, sono giocatori che non credo abbiano migliorato il Napoli. Chi lo doveva migliorare era De Bruyne, e non so se lo ha migliorato o meno. Ed è stato preso dalla società. Logico che in questo Napoli mi aspetto che, al netto delle assenze, venga fuori il carattere dell'allenatore, e ieri non si è visto.

Ci sono dei giocatori in quel gruppo che si aspettavano una considerazione maggiore, si aspettavano di giocare titolari. E Lang guida questo gruppo, ma non è l'unico. Dico la verità, se mi avessero chiesto di spendere tutti quei soldi per Lucca avrei detto di no. E lo avrei detto già ad agosto, non ora. Rimane comunque lì in alto in classifica, c'è ancora tempo per mettere a posto le cose. Questo è un grande campanello d'allarme, come il ko di Torino, ma che ci sia qualcosa che non va lo annuso da qualche tempo. Il 6-2 col PSV non mi sorprende, sento che c'è qualcosa che non fila liscio".