Bari, visita del presidente De Laurentiis nel ritiro di Castel di Sangro
Il Bari continua a preparare la sfida contro il Mantova dal ritiro di Castel di Sangro dove oggi è arrivato anche il presidente Luigi De Laurentiis per far sentire la sua vicinanza alla squadra e al tecnico Caserta in un momento molto complicato con da più parti voci di un possibile cambio di guida tecnica, oltre che in dirigenza con il ds Magalini e il suo vice Di Cesare finiti al centro delle critiche per la costruzione della squadra. Questo il comunicato del club pugliese in cui si fa il punto anche sull'allenamento odierno:
"Dopo aver raggiunto nella serata di ieri la sede del ritiro a Castel di Sangro, quest'oggi i biancorossi hanno sostenuto una doppia seduta in vista della sfida contro il Mantova in programma domenica 26 ottobre, a partire dalle ore 17:15, sul terreno del San Nicola.
Nella prima seduta di giornata, alla presenza del presidente Luigi De Laurentiis, il gruppo ha aperto i lavori con una attivazione muscolare ad intensità crescente, quindi esercitazioni tecniche su porzione di campo con obiettivi variabili e finalizzati alle conclusioni a rete. Nella seconda seduta di giornata focus sullo sviluppo dell'azione offensiva con parte finale dedicata alle conclusioni a rete.
Per domani è in programma una doppia seduta di lavoro".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.