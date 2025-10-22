Dominio sterile per l'Atalanta: dopo 45' è 0-0 contro lo Slavia Praga, Markovic il mattatore
Termina sullo 0-0 la prima frazione della sfida tra Atalanta e Slavia Praga, a confronto nella terza giornata del girone di Champions League 2025-26: Atalanta che inizia rischiando grosso, specie dopo pochi secondi per un disimpegno sbagliato che si trasforma in una ghiotta occasione per Chory, il quale non impatta però il pallone in area di rigore. La Dea reagisce con due enormi palle gol per Kossounou, che si presenta a tu per tu con Markovic ma conclude male, mentre il tiro di De Ketelaere da fuori area costringe il portiere ceco ad un vero miracolo. Il belga è il faro della manovra orobica e da un suo fraseggio con Zappacosta arriva l'occasione più ghiotta del primo tempo per la Dea: cross basso per Krstović, che si divora l'1-0 sparacchiando su Markovic. Il montenegrino ha ancora una occasione per fare male poco dopo, ma calcia altissimo.
Lookman prova a riscattare un primo tempo opaco con due conclusioni dalla media distanza, senza però riuscito a impensierire il portiere ospite. In pieno recupero c'è lavoro anche per Carnesecchi, bravissimo a deviare una conclusione vista all'ultimo di Moses, che rischiava di beffare la Dea dopo un primo tempo di dominio semi-incontrastato.
Segui Atalanta-Slavia Praga grazie alla diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com!
