Lazio, pronta l'offerta per il rinnovo di Gila: il suo contratto scadrà nel 2027

Tra i tanti argomenti che Mario Gila ha affrontato in conferenza stampa dopo il successo per 1-0 contro la Juventus, c'è anche quello legato al rinnovo di contratto, che al momento non sembra essere un tema così attuale: "È una cosa a cui penserò, io sono contento qui alla Lazio e nel mio periodo. Il contratto scade nel 2027, manca ancora un po' di tempo e dovrò pensarci. È un tema che riguarda anche i miei procuratori, ne parleremo tra un po' di tempo".

LaLazioSiamoNoi.it fa il punto sul futuro dello spagnolo: il suo contratto scade nel 2027 e la Lazio ha già in mente una mossa per blindarlo. L’intenzione del club è chiara: tra dicembre e gennaio arriverà la proposta di rinnovo, indipendentemente dallo scenario economico. Se il mercato resterà “a saldo zero”, la formula prevederà il rinnovo alle stesse cifre attuali, con una clausola che riconoscerà indennizzi per i pregressi quando la situazione mercato sarà del tutto sbloccata.

La posizione della società è chiara: la Lazio non vuole privarsi di Gila. Solo un’offerta clamorosa potrebbe far cambiare idea a Lotito e Fabiani (il 50% andrebbe al Real Madrid). Altrimenti, il muro spagnolo resterà a Roma fino alla scadenza, difendendo i colori biancocelesti fino al termine della sua avventura in biancoceleste.