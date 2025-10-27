Il tifoso della Juventus Musetti: "L'esonero di Tudor era nell'aria, situazione delicata"
Lorenzo Musetti, tennista e noto tifoso della Juventus, impegnato all'ATP di Parigi-Bercy, intervenuto ai microfoni di Sky ha parlato anche del momento che sta vivendo la squadra bianconera, che nelle scorse ore ha esonerato Igor Tudor. Queste le sue parole riprese da TuttoJuve.com: "Situazione abbastanza delicata e l'esonero diciamo che era una voce che era un po' nell'aria. Sicuramente il match contro la Lazio ha influito un po'.
Da tifoso ovviamente il nostro motto è fino alla fine, quindi nel bene e nel male credo che il vero tifoso, specialmente parlo da sportivo, capisco le difficoltà che può avere una squadra, ma una società come la Juventus credo che debba rialzarsi e abbia tutte le capacità e le possibilità per farlo".
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
