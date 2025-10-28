…con Milan Rapajc
“L’esonero di Tudor? Ha fatto il massimo, anche l’anno scorso ha fatto un miracolo. La Juve deve comprare calciatori come una volta, questa non è una squadra forte”. Così a TuttoMercatoWeb.com Milan Rapajc, ex attaccante croato tra le altre di Perugia e Hajduk Spalato.
Cosa manca alla Juve?
“I campioni”.
Gli errori di Tudor?
“Ha fatto un grande lavoro. A questa Juventus mancano calciatori che fanno la differenza. Poi Vlahovic è un grande giocatore ma la situazione contrattuale non aiuta”.
Talenti croati: Sucic dell’Inter, dove può arrivare?
“È un grande talento. Può diventare un grande campione. L’Inter ha fatto un grande acquisto. Il migliore della Serie A”.
Un suo ex compagno di squadra del Perugia, Giovanni Tedesco, è il nuovo tecnico del Grifo….
“Grande Giovanni. Spero che riesca a svegliare l’ambiente. Secondo me può diventare un grande allenatore. Mi auguro che faccia bene”.
