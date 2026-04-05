Lazio, Sarri: "Non vedo questa partita come uno stop, il gruppo è diventato vero"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato così il match pareggiato per 1-1 contro il Parma: "Questa partita la metto nella striscia positiva, non la vedo come uno stop. Partita difficile contro una squadra che si è difesa con il 3-5-2 e negli ultimi 25 metri abbiamo mosso poco la palla. Solitamente se queste partite le porti al 65' sullo 0-0 le vinci, noi purtroppo siamo andati sotto ma abbiamo fatto un buon secondo tempo per la situazione e le caratteristiche che aveva la partita".

Prosegue: "Il gruppo è diventato un gruppo vero. Le tante difficoltà ci hanno fatto diventare un gruppo bello tosto e coeso. Oggi giocavamo senza Provedel, senza Gila, senza Zaccagni, senza Rovella, senza un Patric che nelle ultime due gare ha fatto la differenza. Senza 5-6 giocatori importanti diventa difficile".

Sulla suggestione: "Nazionale? Mi dispiace perché noi per tradizione dovremmo essere dentro a ogni Mondiale e rimanere fuori da un Mondiale a 48 squadre è difficile da digerire ma si parla di un argomento al quale ho dedicato poco tempo di pensiero, ho altre cose da fare”.