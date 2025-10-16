Come sono andati i giocatori del Lecce nella sosta: Camarda show, ahia Perez

Sono ben dieci i calciatori del Lecce scesi in campo - o comunque convocati - con le rispettive nazionali nella sosta appena conclusa. Il sorriso più grande è senza dubbio quello di Francesco Camarda: il cucchiaio sul calcio di rigore - procurato e trasformato - con la Svezia ne ha fatto il più giovane goleador di sempre dell’Under 21 italiana. Il gioiellino scuola Milan non si è risparmiato neanche nel secondo appuntamento: due gol ai pari età dell’Armenia.

Per quanto riguarda gli altri calciatori giallorossi, da segnalare l’assist per Coulibaly contro li Madagascar, mentre non sono arrivate buone notizie da Matias Perez. Il cileno, impegnato nel Mondiale Under 20 con la sua nazionale, è infatti rientrato in Salento e gli esami strumentali hanno riscontrato una lesione di primo grado alla coscia sinistra. Servirà un po’ di tempo per rivederlo in campo agli ordini di Eusebio Di Francesco.

Come sono andati i convocati del Lecce nella sosta

Medon Berisha (Albania): in panchina vs Serbia, non convocato vs Giordania.

Ylber Ramadani (Albania): in panchina vs Serbia, 45’ vs Giordania.

Kialonda Gaspar (Angola): in panchina vs eSwatini, 90’ vs Camerun.

Niko Kovac (Bosnia U21): 9’ vs Olanda U21, in panchina vs Slovenia U21.

Matias Perez (Cile U20)*: infortunato vs Messico U20.

Thorir Helgason (Islanda U21): in panchina vs Ucraina U21 e Francia U21.

Francesco Camarda (Italia U21): 72’ vs Svezia U21 (1 gol), 74’ vs Armenia U21 (2 gol).

Lassana Coulibaly (Mali): 23’ vs Ciad, 66’ vs Madagascar (1 assist).

Tiago Gabriel (Portogallo U21): 90’ vs Bulgaria U21, in panchina vs Gibilterra U21.

Lameck Banda (Zambia): 45’ vs Tanzania, 73’ vs Niger.