Spalletti compie 67 anni: "Ho chiesto ai giocatori una foto in cui cantano con la curva a fine gara"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Pisa: "Ormai sono esperto di compleanni, ne ho trascorsi in tanti luoghi e oggi mi fa piacere passarlo qui insieme ai miei calciatori e in questo stadio. Sono felicissimo, come regalo ho chiesto di avere una foto di loro che cantano insieme alla curva alla fine della gara".

La squadra esce rafforzata dalle ultime gare?

"La squadra ha fatto quello che doveva fare, si è comportata in maniera corretta e l'entusiasmo di stasera lo racconta. Loro hanno attirato questa simpatia nei loro confronti, diventa fondamentale per andare a giocare una partita corretta, una bella gara perché il futuro non è parlare di due o tre partite ma come sfrutti ogni momento i dettagli che hai a disposizione".

Perin scelta definitiva?

"Ci sono momenti nei quali ci si può alternare, ora Di Gregorio doveva rifiatare per tornare tranquillo. Avevo detto a Perin che gli avrei dato 2-3 partite, poi dalla prossima si vede".