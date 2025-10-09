TMW Lucarelli su Pioli: "Quando alleni con una parte di cuore a volte non sei quello che sei stato"

Nel corso del suo intervento a margine della presentazione del libro "Ci chiamavano sciacalli" di Carlo Pallavicino, Cristiano Lucarelli ha parlato così ai media presenti, tra cui TMW della situazione della Fiorentina: "Non mi aspettavo un inizio così difficile, però è anche vero che ci sono stati tutta una serie di episodi che hanno condizionato e tolto qualche punto. Per me Pioli è una garanzia assoluta. Sicuramente c'è lo scotto iniziale che si è pagato tutti quando si è fatto le scelte di cuore... Ho fiducia, è un grande allenatore, lo ha dimostrato, ha fatto sempre bene, però è chiaro, quando alleni con una parte di cuore, perché magari hai un legame speciale, e a me è successo a Livorno, non riesci a essere quello che sei stato da altre parti. Nelle prossime partite la Fiorentina si riporterà nelle posizioni in cui ha tutte le qualità per stare, sia per i giocatori che ha, sia per la bravura e la sapienza di un allenatore come Pioli".

Quanto è importante che Kean si sia sbloccato?

"Ovviamente per un attaccante da cui ci si aspetta dei gol è importante: per lui, per i punti e per i compagni. Anche altri devono segnare però perché non si può far gravare sulle spalle di tutto di Kean, anche se è quello da cui ci si aspetta più gol di tutti. Credo che ognuno debba ambire a essere protagonista nella Fiorentina e non a delegare solo lui per quanto riguarda la parte realizzativa. La cosa bella del calcio, soprattutto in questo calcio moderno, è che anche i terzini e i difensori centrali hanno l'ambizione di realizzare dei gol durante il campionato. Ogni giocatore ha la sua piazza. Ogni giocatore è un essere umano e non è la PlayStation che prendi un calciatore, lo paghi 20-30 milioni, arriva in città, si cambia, si mette le scarpe e comincia a segnare immediatamente. Ci sono dei giocatori che vanno aspettati, le qualità le hanno tutti, la forza è quello di mettere questi calciatori nelle condizioni migliori di esprimersi".

