Lucca al Napoli per 35 milioni, Nani: "Buon acquisto, spero diventi il centravanti dell'Italia"
Gianluca Nani, group technical director dell'Udinese, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW sulla cessione di Lucca al Napoli e, più in generale, sul mercato dei bianconeri:
Sul doppio mercato svolto tra Udinese e Watford quest'estate: "L'estate è stata molto stancante e gratificante: due mercati propositivi e positivi. Questo è possibile quando hai grandi collaboratori, elemento di partenza per me. Da soli non siamo nulla".
Su Lucca, ceduto dall'Udinese al Napoli: "Il Napoli ha fatto un buon acquisto, è un calciatore che può fare una grande carriera. Spero sia il prossimo centravanti della Nazionale".
Sulla trattiva complicata per Zaniolo: "È stato molto complicato prenderlo: tre ore prima il presidente del Galatasaray ha chiamato Zaniolo e gli ha detto che non si sarebbe mosso. Siamo stati bravi, tutti quanti insieme. Io lo considero un grande giocatore, può fare tantissimo e sono sicuro che tornerà in Nazionale, anche a livelli importanti. Per noi è importante anche la sua mentalità e il suo approccio. Si è proposto benissimo e sta riprendendo la forma".
