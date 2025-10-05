Udinese, Nani: "Interesse nel venire qui. Con il Sassuolo, gara sfortunata"

A margine della gara in programma tra Udinese e Cagliari, ecco le dichiarazioni di Gianluca Nani ai microfoni di DAZN: utte le partite sono importanti, la più importante è sempre la prossima. Il Cagliari è una buona squadra, stanno facendo bene e sono un avversario che rispettiamo molto, cercheremo di fare il massimo. È importante dare un segnale, abbiamo iniziato bene con due vittorie in trasferta, poi c'è stata la sconfitta contro il Milan e una partita diciamo sfortunata con il Sassuolo. Speriamo di essere meno sfortunati oggi, siamo concentrati su quello che possiamo fare in campo".

Sul momento: "Sentiamo di essere nel punto giusto del percorso. La famiglia Pozzo gestisce da quarant'anni questo club, da trentuno è in Serie A, continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Vogliamo stare lontani dalla zona calda, evitando di ripetere l'esperienza di due anni fa, quindi cerchiamo di costruire una buona squadra ma con una logica dietro. Abbiamo continuato a seguire il progetto, abbiamo preso diversi giovani interessanti ma anche giocatori che già conoscono bene la Serie A. Siamo soddisfatti e vogliamo che i risultati confermino quello che ci auguriamo".

Il mercato ha portato giocatori importanti: "Da parte dei giocatori c'è interesse nel venire a Udine. Siamo una squadra che è da trent'anni in Serie A, che ha fatto diverse volte le coppe europee, che è una rampa di lancio per palcoscenici importanti, la città è fantastica e la gente è stupenda. Udine è una piazza che attira e ne siamo orgogliosi perché è il risultato di un lavoro".