Infantino "celebra" sui social il debutto di Buffon Jr: "Il calcio è fatto di emozioni cicliche"
Post del presidente della Fifa sul figlio di Gianluigi
(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Quella del calcio è una grande famiglia, una storia fatta di emozioni cicliche. Per questo accolgo con felicità l'esordio in Serie A - con il Pisa - di Louis Thomas Buffon, figlio del mitico Gianluigi Buffon vincitore della Coppa del Mondo nel 2006 con gli Azzurri. Come si dice in Italia: buon sangue non mente". Con un post sul proprio profilo Instagram il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha salutato il debutto di Louis Thomas Buffon in Serie A con la maglia del Pisa contro il Bologna. (ANSA).
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
