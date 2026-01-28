Marini: "L'Inter vincerà lo scudetto. Marotta straordinario dirigente, Chivu l'allenatore giusto"

Giampiero Marini parla dell'Inter. L'ex centrocampista nerazzurro ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della formazione nerazzurra, prima in classifica in Serie A: "Ed è un bel vedere - sottolinea l'ex calciatore -. Questa è una squadra massiccia e potente. La più forte di tutte, in assoluto. Vincerà lo scudetto…". Ma quale può essere il segreto di questa squadra? "L’Inter non sbaglia un colpo, in campo e fuori. Ha dirigenti capaci, preparati, campagna acquisti, giocatori giusti. Un grande presidente e un grande allenatore".

In sella al club c'è Beppe Marotta, uomo di calcio e non solo secondo Marini: "E’ uno straordinario dirigente - lo elogia - sa come muoversi, conosce il giro del lavoro, i tempi e le storie. L’ho conosciuto a Varese, ai tempi di Maroso. Era un giovanissimo impiegato, davvero un predestinato, è diventato un numero uno".

E in panchina c'è Cristian Chivu, un allenatore che sta portando la squadra in vetta al campionato alla sua prima stagione. Un tecnico straordinario, sostiene l'ex calciatore: "L’allenatore giusto, l’uomo perfetto, ha giocato, bene, molto bene, al calcio. Era capitano dell’Ajax a poco più di vent’anni. Dico, ragazzi, vogliamo parlarne? Abbiamo in casa un tecnico di enorme spessore, decisamente proiettato verso un grande futuro".