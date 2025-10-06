Matic sul caso De Bruyne: "I top vogliono giocare sempre, ma con Conte avranno risolto"

Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per raccontare i temi principali di quest'avvio di stagione in Serie A. Queste le sue specifiche dichiarazioni su De Bruyne e il caso creatosi a Napoli dopo il cambio discusso di San Siro col Milan:

"Io a Manchester sono riuscito a fermarlo. Ho giocato tante volte contro di lui, è un giocatore fantastico ed è un ottimo ragazzo anche fuori dal campo. È sempre bello giocare contro top player come De Bruyne, devi dare sempre il 100% se vuoi provare a fermarlo o vincere".

Sul caso De Bruyne dopo il Milan: "Conte è sempre lo stesso. Coi top player è così: vogliono giocare sempre, fare gol, avere un impatto. Quando non ci riesci, non sei contento. Poi dopo, parlando con Conte, sono sicuro che avranno risolto i loro problemi".