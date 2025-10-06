Svilar racconta: "Matic mi ospitò a dormire nella sua casa di Londra, ma mi lasciò a digiuno"

Mile Svilar, portiere della Roma, è intervenuto a Sky Sport spendendo belle parole per il suo ex compagno di squadra Nemanja Matic ai tempi dei giallorossi: "Il mio rapporto con Matic è nato tanti, tanti anni fa, quando ho dormito a casa sua. Matic all'epoca giocava nel Chelsea. Il letto me l'ha dato, da mangiare no. C'ho ancora fame, non aveva nulla da mangiare a casa quella volta (ride, ndr). Matic è una grande persona e un grande calciatore. È un peccato che abbiamo giocato solamente un anno insieme, ma lui sa che gli voglio bene".

Su Gasperini, l'estremo difensore ha poi aggiunto: "Gasperini sta portando tanta mentalità vincente. Tutti gli allenamenti sono come le partite, lui ci tiene molto. Andiamo avanti così".