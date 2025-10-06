Svilar racconta: "Matic mi ospitò a dormire nella sua casa di Londra, ma mi lasciò a digiuno"
Mile Svilar, portiere della Roma, è intervenuto a Sky Sport spendendo belle parole per il suo ex compagno di squadra Nemanja Matic ai tempi dei giallorossi: "Il mio rapporto con Matic è nato tanti, tanti anni fa, quando ho dormito a casa sua. Matic all'epoca giocava nel Chelsea. Il letto me l'ha dato, da mangiare no. C'ho ancora fame, non aveva nulla da mangiare a casa quella volta (ride, ndr). Matic è una grande persona e un grande calciatore. È un peccato che abbiamo giocato solamente un anno insieme, ma lui sa che gli voglio bene".
Su Gasperini, l'estremo difensore ha poi aggiunto: "Gasperini sta portando tanta mentalità vincente. Tutti gli allenamenti sono come le partite, lui ci tiene molto. Andiamo avanti così".
Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
