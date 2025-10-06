Mazzola parla di San Siro: "È importante che resti almeno la memoria, ha fatto la storia"

Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter tra gli anni Sessanta e Settanta è intervenuto ai microfoni de La Verità per commentare l'abbattimento di San Siro : "Se si poteva fare di più per tenerlo in piedi? Non lo so, è difficile dirlo, bisogna essere dentro al processo. Quello che rimane, però, è che Inter e Milan hanno vinto dentro quello stadio, San Siro. Ed è importante che rimanga la memoria almeno di questo aspetto. E penso proprio che rimarrà. Ne terranno un pezzo? È giusto, penso che sia giusto lasciare una traccia che lo ricordi".

Che effetto faceva San Siro ai vostri avversari?

"Se la facevano addosso (ride , ndr)".

Per tutto l’insieme? lo stadio, i tifosi, i cori, le scenografie....?

"No, perché vedono la maglia nerazzurra, capiscono contro chi devono giocare e questo li fa sentire tutti 'strani', gli mette addosso tanta paura".

Questo 'effetto San Siro' continuerà anche con il nuovo impianto?

"Lo spero tanto, finché non lo vediamo realizzato non lo possiamo sapere. Penso, però, che andrà proprio così. Il Meazza ha fatto la storia del calcio e questa storia deve continuare anche nel nuovo stadio".