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Milan, Bartesaghi: "Allegri fondamentale per me, mi ha dato fiducia anche quando ero in difficoltà"
Intervenuto a margine della premiazione di Inside The Sport 2026, evento che si è tenuto oggi a Coverciano, il terzino del Milan Davide Bartesaghi ha parlato anche della sua stagione in rossonero e degli obiettivi del club: "Il 3° posto è importantissimo, stiamo facendo una bella stagione ma ancora non bastano: mancano tante partite e vogliamo fare il meglio possibile e più punti che riusciamo per l'obiettivo, che è la Champions".
Quanto è stato importante aver incontrato Allegri?
"Per me è stato fondamentale, lui e il suo staff. Ho ricevuto molta fiducia anche nei momenti in cui ero in difficoltà".
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