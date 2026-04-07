Milan, De Winter: "Il campionato non finisce qui. E noi guardiamo solo a noi stessi"

Koni De Winter, difensore del Milan, dopo la sconfitta dei suoi per 1-0 di ieri sera sul campo del Napoli ha parlato a Sport Mediaset: "La partita è stata molto chiusa, da parte di tutte e due le squadre. Ci sono state poche occasioni, loro con quelle avute hanno fatto gol: la partita è stata questa".

Forse vi siete 'svegliati' un po' troppo tardi?

"Loro si sono difesi bene. Sugli episodi siamo stati meno fortunati, merito a loro comunque".

Rimane il focus di fatto solo sulla Champions League.

"Come facciamo da tutto l'anno, affrontiamo una partita dopo l'altra. Il campionato non finisce oggi, vedremo poi dove saremo arrivati".

Vede la flessione di risultati da parte del Milan?

"Bisogna dare equilibrio, andando avanti come abbiamo fatto per essere a questo punto della classifica adesso".

6 punti sul 5° posto sono un margine sufficiente?

"È un vantaggio, ma il metodo con cui affrontiamo questo campionato è guardando a noi stessi".